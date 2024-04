ČR bude mít nárok na výjimku v rámci migračního paktu | USA zablokovaly palestinskou žádost o členství v OSN | Knihou roku se stala Hella Aleny Machoninové

V Česku se opět rozhořel politický boj kolem migrace. Vede se o podobu unijního migračního paktu, který byl nedávno po letech jednání schválen. Vysvětlujeme, co pravidla skutečně obsahují, jak se dotknou Česka a co je tolik diskutovaná „ukrajinská výjimka“.

Ve středoíránské provincii Isfahán se dnes ráno ozvaly exploze, podle íránských médií se jednalo o práci protivzdušné obrany. Írán pozastavil v některých částech země letištní provoz. Americká média s odvoláním na nejmenované zdroje tvrdí, že na zemi zaútočil Izrael. To zatím ani jedna ze stran nepotvrdila.

Spojené státy svým vetem v Radě bezpečnosti zablokovaly palestinskou žádost o plné členství v OSN, informovala agentura Reuters. Podle USA by nezávislý palestinský stát měl být ustaven skrze přímá jednání mezi Izraelem a palestinskou samosprávou, nikoliv prostřednictvím OSN.

Další důležité zprávy

Polská policie zadržela muže, který je podezřelý, že se ruské vojenské rozvědce GRU snažil pomoci s případným atentátem na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Včera o tom na svých internetových stránkách informovala polská prokuratura. Hrozí mu až osm let vězení.

Vláda ve středu rozhodla o vyčlenění sta pozemků napříč Českou republikou, které budou moci být bezplatně převedeny do majetku měst a obcí. Podmínkou je, že budou muset sloužit k výstavbě bydlení.

Kratom by se mohl dostat mezi doplňky stravy s omezením prodeje, jako je u alkoholu. Při sněmovních interpelacích to včera řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Jde podle něho o jeden ze tří způsobů, jak současnou volnou dostupnost této látky pocházející z tropické rostliny řešit.

Summit EU se shodl, že Ukrajině je nutné urychleně poskytnout protivzdušnou obranu a zrychlit dodávky vojenské pomoci. Na síti X to napsal předseda Evropské rady Charles Michel.

Doporučujeme

Úřady a tajné služby s nervozitou sledují dění v české pravoslavné církvi. Popisujeme, co se v církvi děje a co to znamená pro bezpečnost Česka.