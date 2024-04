Senát promlčel partnerství pro všechny | Zeman se omluvil Šarapatkovi | Summit EU se shodl na urychlení dodávek protivzdušné obrany Ukrajině

Bývalý prezident Miloš Zeman se omluvil svému tehdejšímu poradci Zdeňku Šarapatkovi. Poslal mu omluvný dopis tak, jak mu to nařídily soudy. Zeman se omluvil za výrok, že vyhodil bývalého poradce z Úřadu vlády pro neschopnost.

Francouzský prezident Macron nastínil alternativní scénáře zahajovací ceremonie letních olympijských her na řece Seině pro případ, že by ji ohrozil terorismus. Řeku se navíc stále nedaří vyčistit. A ani to není jediný problém, kterému olympiáda čelí.