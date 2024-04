Fakulta VŠE přijde o možnost jmenovat profesory ekonomie | Tchaj-wan zasáhlo silné zemětřesení | Lékaři propustili Zemana z nemocnice do domácí péče

Bývalého prezidenta Miloše Zemana lékaři propustili z pražské Fakultní nemocnice Motol do domácí péče. Zeman byl hospitalizovaný od poloviny března poté, co se mu v noze vytvořila krevní sraženina, kterou podle lékařů bylo potřeba odstranit.

Další důležité zprávy

Ředitel pražské Ústřední vojenské nemocnice Miroslav Zavoral skončí na konci června ve své funkci. V čele zdravotnického zařízení stál 14 let. Končí kvůli svému věku, nadále se chce věnovat péči o pacienty.

Doporučujeme

Informace české kontrarozvědky o ruském vměšování do voleb do europarlamentu významně otřásly evropskou krajně pravicovou scénou. A Evropský parlament možná čeká vyšetřování. Co se za týden od zveřejnění informací BIS v Evropě událo?