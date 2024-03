Bezpečnostní informační služba (BIS) upozornila německé úřady na poslance krajně pravicové strany AfD Petra Bystroně v souvislosti s rozkrytou vlivovou operací Ruska. Deníku N a německému týdeníku Der Spiegel to potvrdily čtyři zdroje.

Zástupci koalice i opozice se s prezidentem Petrem Pavlem shodli, že věk odchodu do důchodu se bude muset v budoucnu navyšovat, oznámil prezident po jednání.

Slovensko může kvůli smířlivému přístupu k Rusku a změnám ve zpravodajských službách přijít o utajované informace od západních spojenců. Deníku N to potvrdilo několik vysoce postavených zdrojů.

Bývalý generální ředitel kryptoměnové burzy FTX Samuel Bankman-Fried dostal od soudu v USA trest 25 let vězení, byl usvědčen z podvodu.

Reportéři Deníku N se pokoušeli zastihnout proruského politika Arťoma Marčevského, kterého česká vláda zařadila na sankční seznam spolu s Viktorem Medvědčukem. Marčevskij uprchl do Česka na jaře roku 2022.

Zemřel Daniel Kahneman, izraelsko-americký psycholog, jehož práce týkající se chyb a zkreslení lidského myšlení patří k největším objevům společenských věd za posledních sto let. Roku 2002 za ně získal Nobelovu cenu. Je pravděpodobné, že některé stěžejní Kahnemanovy objevy znáte, i kdybyste nikdy neslyšeli jejich jméno.

Poblíž pražského Václavského náměstí včera vzplanula lepenka na střeše. Hustý kouř byl vidět zdaleka. Zdravotničtí záchranáři odvezli do nemocnice muže, který se nadýchal zplodin hoření.

Ruský traumatolog Andrej Volna po invazi na Ukrajinu natočil protiválečnou výzvu a z Ruska odešel. Teď jezdí na Ukrajinu léčit civilisty i vojáky. S Deníkem N hovořil o tom, jak na ruského lékaře reagují v Kyjevě a proč ruští lékaři vesměs podpořili válku, ačkoli by měli být proti ní.

„Je to fakt ostrý, jsou tam slyšet lidi, výstřely, je to fakt ostrej výjezd,“ slyšel lékař Tomáš Hlaváček, než přijel ošetřovat raněné po střelbě na filozofické fakultě. S kolegou po útoku zjišťoval, koho by v budově ještě mohli zachránit.

