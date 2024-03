Čtveřici útočníků obviněnou z pátečního teroristického činu v koncertním sálu v Krasnogorsku u Moskvy poslal soud na dva měsíce do vazby. Hrozí jim doživotí. Podle úřadů útočníci zabili 137 lidí.

Izrael už nebude vpouštět potravinové konvoje Úřadu OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA) na sever Pásma Gazy. Podle agentury Reuters to uvedl šéf úřadu Philippe Lazzarini.

Komentář šéfredaktora slovenského Denníku N Matúše Kostolného: Je to jen poločas slovenských prezidentských voleb, přesto je vítězství Ivana Korčoka dobrá zpráva, která říká, že situace na Slovensku ještě není ztracena.

Francouzský prezident Emmanuel Macron včera varoval izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, že nesouhlasí s plánovanou izraelskou ofenzivou v Rafáhu. Nucený přesun obyvatelstva by podle něj byl válečným zločinem. Macron to Netanjahuovi řekl v telefonickém rozhovoru, napsala agentura AFP.

„Přetížení nebo zranění při špatném cvičení samozřejmě hrozí, člověk by se ale neměl bát v posilovně provádět jakýkoli pohyb,“ říká fitness trenér Jan Stuparič. V rozhovoru radí, co dělat pro své tělo.

„Umělá inteligence vlastně jen napodobuje to, co už viděla,“ říká v rozhovoru lingvistka Věra Dvořák, která se v New Yorku zabývá strojovým učením jazykových dat a učí AI rozeznat správná data.