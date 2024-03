Putin dál povládne Rusku | Česko shání munici pro Ukrajinu od spojenců Ruska | Evropská komise obdržela návrh k české továrně na penicilin

Další důležité zprávy

Komentář Matěje Metelce: Představa, že úlohou mužů je vládnout, vydělávat peníze a bojovat, zatímco ženy pečují o děti a teplo domova, už řadu desetiletí není neochvějná. U nás to ale ani zdaleka neplatí natolik, aby s tím mohly být společnost a zejména ženy spokojeny.

„Rozsvítím tvůj drahokam, láska vaří tu nejlepší marmeládu a by the way, zavolej.“ Slogan nového filmu a klíčové pasáže dvou popových hitů z něj ve zkratce vystihují divácký dojem z nové české komedie Sladký život. A věřte, bude to hit roku, nic lepšího si nezasloužíme.