Macron řekl, že Francie bude možná v určitém okamžiku nucena vést pozemní operace na Ukrajině, aby čelila ruským silám. Francouzský prezident to zmínil v rozhovoru s deníkem Le Parisien. Francie je připravena na všechny scénáře, dodal.

Do konce včerejšího druhého volebního dne v Rusku odevzdalo svůj hlas podle oficiálních údajů 58,6 procenta voličů. Prezidentské volby nejsou podle demokratických měřítek skutečnými volbami, mají dopředu známého vítěze. Hlasování provází akce proti volebním urnám i místnostem.

Armáda převezla do Prahy tři Čechy zraněné na Ukrajině. Jde o humanitární pracovníky, zraněni byli při dopravní nehodě. Nejprve je sanitky odvezly do polského Řešova, odkud se letecky dostali do Česka. Byli hospitalizováni v Ústřední vojenské nemocnici v Praze.