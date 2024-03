Rusové v Praze přišli hlasovat pro Putina i vyjádřit odpor | Zeman je ve vážném stavu | První loď s humanitární pomocí dorazila do Gazy

První loď z humanitárního koridoru na pomoc lidem v Gaze dorazila k provizornímu molu. Oznámila to charitativní organizace World Central Kitchen, která má dodávku 37 milionů porcí jídla na starosti. Z velké lodi, která připlula z Kypru, náklad vykládají s pomocí menšího plavidla.

Hlavní hygienička Pavla Svrčinová sdělila, že žádné dítě nebude vylučováno z kolektivu kvůli tomu, že není očkované proti černému kašli. Výklad Hygienické služby Hlavního města Prahy (HSHMP), která školy v dopise informovala, že neočkované děti nebudou smět do školy, pokud se v jejich třídě objeví nákaza, podle ní nebyl přesný.

Zatímco Hřib chce, aby dopravní podnik vystoupil ze společného developerského projektu s firmami Karlín Group a CPI Property Group, Witowski to v dopise odmítl. Popisujeme, v jakých souvislostech policejní materiály Pitra zmiňují a co o projektu říká on sám.