Předseda ANO Andrej Babiš žádal kompromitující podklady na ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti). Podle serveru Novinky poslal e-mail na špatnou adresu a na veřejnost se tak dostalo, co žádá po svých spolupracovnících.

Prezident Petr Pavel oznámil, že dnes udělí státní vyznamenání americkému exprezidentovi Billu Clintonovi. Clinton se zúčastní bezpečnostní konference, která připomene 25 let od vstupu Česka do NATO.

Haitský premiér Ariel Henry se kvůli násilnostem v karibské ostrovní zemi vzdal funkce. Podle tiskových agentur to oznámilo předsednictví Karibského společenství (Caricom). Jeho odstoupení požadovaly vzbouřené gangy. Regionální vůdci nyní připravují plán pro předání moci v nestabilním chudém státě.

Papež o víkendu opět pobouřil část Západu a Ukrajinu svými výroky o válce. Tentokrát se nechal slyšet, že by měl Kyjev mít odvahu vyvěsit bílou vlajku. Ukrajina a spojenci to hodnotí jako ostudnou výzvu ke kapitulaci. Popisujeme, co František řekl.