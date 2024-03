Fiala rozporuje Pavlovo tvrzení o munici pro Ukrajinu | Pavel je rok ve funkci | Kontrola odhalila nedostatky v hospodaření českého tenisu

Premiér Fiala vyvrátil tvrzení prezidenta Pavla o zajištění financování munice pro Ukrajinu. Čeští činitelé kvůli tomu intenzivně telefonují s evropskými protějšky, kteří se ptají, co se tedy děje. Popisujeme, kde se mohla nejasnost vzít.

Petr Pavel je právě rok ve funkci prezidenta. V bilančním rozhovoru pro Českou televizi uplynulé období hodnotil a vyjadřoval se i k tomu, co ho čeká v dalších měsících. Nevyloučil, že se za necelé čtyři roky pokusí ve volbách obhájit svůj mandát.

Další důležité zprávy

Námořní humanitární koridor do Pásma Gazy by měl začít fungovat už tento víkend. Na Kypru to oznámila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen.