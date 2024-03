Ministerstvo práce dokončilo návrh reformy penzí | Navalného pohřeb provázelo zatýkání | Chystá se sborník textů ke střelbě na FF UK

Ministerstvo práce dokončilo návrh zákona k reformě penzí. U dlouho připravované reformy dopracovalo dvě kapitoly, a to seznam náročných profesí a úlevy pro pracující seniory.

Letošní únor byl nejteplejším únorem na území Česka v období od roku 1961. Byl dokonce teplejší než většina březnů. Průměrná teplota dosáhla 5,7 stupně a byla o 6,1 stupně vyšší než normál let 1991 až 2020, informoval ČHMÚ.

Anglista David Vichnar a student historie Tomáš Hercík se rozhodli sesbírat příspěvky, které se vážou k tragédii na FF UK, a uspořádat je do antologie. Ve společném rozhovoru popisují jak okolnosti svého setkání „pod hlavněmi policistů“, tak i cestu ke vzniku sborníku, ve kterém by měly být i texty pozůstalých či těch, kteří byli v době střelby na fakultě.

Nejrychleji rostoucí firmou Evropy je český distributor solárních technologií Raylyst. Vyplývá to z výsledků žebříčku FT 1000 sestaveného listem Financial Times a webem Statista.

Hnutí ANO tematizuje jako prostředek k řešení rusko-ukrajinské války „mírovou konferenci“. Exkurz do dějin mírových konferencí za posledních 200 let ale ukazuje, že to tak nefunguje.