Pavel podpořil možnost zavedení administrativních odvodů do armády | Podle Zelenského ve válce padlo 31 tisíc ukrajinských vojáků

Meziroční prodej elektrických aut v EU loni běžně překonával 50 %, ale na přelomu let se zmírnil. V lednu dosáhl 29 %. Stále to ale bylo více než u vozidel s jinými pohony.

Šéf lidovců Marian Jurečka při pohledu na preference připouští, že jeho strana musí dělat víc. On sám se nechce stát „ministrem markeťákem“. V rozhovoru popisuje, pro koho jsou tu dnes lidovci a co by měli se svou nízkou podporu nyní dělat.