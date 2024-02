Navalnyj zemřel ve vězení | Západní politici z jeho smrti viní Putina | Trump musí zaplatit pokutu 355 milionů dolarů

V elektronickém systému přihlášek na střední školy a víceletá gymnázia už je přihlášeno přes sto tisíc lidí. „O půl třetí poslal do systému DiPSy přihlášku stotisící unikátní uchazeč,“ řekl Deníku N ředitel Cermatu Miroslav Krejčí. „Dalších zhruba dvacet tisíc přihlášek očekávám přes víkend,“ dodal.

Nový prezidentův kancléř Milan Vašina po nástupu do funkce řekl, že neplánuje změny v organizační struktuře kanceláře prezidenta, je podle něj logická. Oznámil, že zažádá o bezpečnostní prověrku na stupeň tajné.

Ve věku 80 let zemřel významný český výtvarník, grafik, sochař a keramik Aleš Lamr. Do povědomí se zapsal spoluprací s Václavem Havlem, realizoval také řadu významných prací v architektuře.

Třiadvacet míst v Česku, kde se měří alespoň 30 let, včera zaznamenalo nejvyšší teplotu pro 16. únor. Rekordní teploty jsou hlavně ze Šumavy.

Co sleduje STAN šňůrou předsedy Víta Rakušana po hospodách natřískaných jeho odpůrci? Jak to souvisí s dalšími kroky a proč to znervózňuje konkurenci? Deník N o tom mluvil s klíčovými lidmi uvnitř STAN i dalších stran.