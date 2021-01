Zvolený prezident Joe Biden v proslovu odsoudil napadení Kapitolu a kritizoval Trumpa

Zvolený prezident Joe Biden odsoudil napadení Kapitolu a kritizoval Donalda Trumpa za to, že nevyzval k jeho ukončení. Přičetl mu zodpovědnost za to, co se v budově Kapitolu děje.

„Musí to okamžitě skončit. Je to útok naší zemi a na naší nejsvatější půdu. Vyzývám prezidenta Trumpa, aby vystoupil v celostátní televizi a nařídil ukončení tohoto přepadení,“ řekl Biden a dodal: „Co je moc, to je příliš.“

„Jsem šokován a je mi z toho smutno. Došli jsme do tak temného momentu. Dostaneme se z toho. Obnovíme demokracii, slušnost, respekt a řád práva. Demokratice je křehká a abychom si ji uchovali, potřebujeme rozhodnutí lídrů.“