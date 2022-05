Starosta Kolovrat se distancoval od toho, že jej citoval Okamura

Starosta pražských Kolovrat Antonín Klecanda se vymezil proti tomu, že šéf SPD Tomio Okamura minulý týden ve Sněmovně citoval jeho výrok o uprchlících ve školách. „S jeho názory se neztotožňuji,“ řekl Deníku N.

Klecanda na začátku května v rozhovoru s Pražským deníkem kriticky hodnotil začleňování ukrajinských dětí do českých škol.

„Osobně se domnívám, že integrace do běžných tříd není ideální. Školy na jihovýchodě Prahy jsou přetížené. Učit zásadní předměty v přeplněných třídách by silně degradovalo kvalitu vzdělání. Navíc na Ukrajině je i jiný systém vzdělávání. Není tedy jasné, kam dát žáka, který chodil například do 11. třídy,“ sdělil.

Okamura o týden později tuto citaci zmínil v projevu, ve kterém mimo jiné vyjádřil obavy z velkého počtu ukrajinských dětí v českých školách.

Starosta Kolovrat považuje za úsměvné, že šéf SPD jeho slova využil. „Nevěděl jsem, že mě bude citovat. Moje výroky byly ve zcela jiném kontextu než projev pana předsedy,“ řekl Deníku N.

Zmíněný Okamurův projev vyvolal ve Sněmovně neobvyklou reakci – všichni ministři na protest opustili jednací sál.