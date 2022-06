STAN vrátí 300 tisíc od podnikatele spojeného s Michalem Redlem

Starostové a nezávislí vrátí 300 tisíc od podnikatele spojeného s Michalem Redlem, který je obviněný v kauze Hlubuček. Hnutí to oznámilo poté, co je na tento dar upozornil Deník N.

„V souvislosti s kauzou Michala Redla a Petra Hlubučka znovu prověřujeme všechny získané finanční dary, a to prostřednictvím systému Cribis, který využíváme na kontrolu finančních darů od ledna 2022 i zpětně, a také přes internetový projekt Hlidacstatu.cz,“ informovali Starostové poté, co Deník N o sponzorských darech od lidí a firem spojených s Redlem vydal článek.

„Tato kombinovaná prověrka dnes zjistila dar ve výši 300 tisíc korun z roku 2020 od soukromé osoby, která spoluvlastní firmu s jinou soukromou osobou, která má trvalé bydliště na stejné adrese jako Michal Redl. Finanční dary spojené se stíhaným podnikatelem Michalem Redlem hnutí STAN vrátí,“ dodalo hnutí.

Deník N dnes informoval, že Starostové předloni dostali 300 tisíc od podnikatele Pavla Manďáka, který koncem loňského roku založil společnost ZDP Estate, a to spolu se současnou partnerkou Michala Redla a lobbistou Zakaríou Nemrahem, který je rovněž obviněn v Hlubučkově kauze. Manďák také mezi lety 2014 a 2017 figuroval v už zmíněné společnosti Lorencova spojenou s Redlovými.