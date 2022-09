Od začátku roku opustilo Rusko 419 tisíc lidí. To je dvakrát víc než za stejné období loňského roku. Nejvíce občanů Ruska míří podle údajů tamního statistického úřadu na Ukrajinu, do Tádžikistánu, Arménie či Kazachstánu, ale také do Číny, Vietnamu a Indie. (RBC)