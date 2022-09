Vladimir Putin řekl na schůzce s indickým premiérem Módím, že se pokusí konflikt ukončit, jak nejrychleji to půjde. Reagoval tak na indické obavy z aktuálního průběhu války. Indie je po Číně druhý strategický spojenec Ruské federace, který vyjadřuje nejistotu vůči schopnosti Ruska na Ukrajině zvítězit.

#UPDATE Russian President Vladimir Putin told Indian Prime Minister Narendra Modi on Friday that he wanted to end the conflict in Ukraine as soon as possible and understood that India had concerns about the fighting. pic.twitter.com/T0DfyEtJdn

— AFP News Agency (@AFP) September 16, 2022