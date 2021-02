Poslanci si na pořad dne schválili jednání o zrušení nouzového stavu. Hnutí SPD chce jeho okamžité zrušení, ODS chce zařadit zrušení do pandemického zákona. Kvůli hlasování se opřela SPD do komunistů.

Hnutí SPD prosazovalo okamžité zrušení nouzového stavu. To ale nepodpořili komunisté, takže tento bod neprošel. Následně se předseda hnutí Tomio Okamura opřel do komunistů, že jsou to alibisté. Komunisté ale namítali, že nechtějí destabilizovat zemi.

Prošel ale bod ODS, že se bude jednat o omezení platnosti nouzového stavu.

Mezitím se poslanci pohádali o to, jestli budou poslanci jednat o zrušení nouzového stavu ihned nebo po programu. Předseda poslanců Radim Fiala ale namítal, že pokud to nebude zařazené přednostně, je možné, že se o tom vůbec nebude jednat. Varoval, že tak poslanci mohou porušovat jednací řád Sněmovny.

Předsedající Vojtěch Pikal mu ale namítl, že je možné, že poslanci budou hlasovat o bodu i po 21. hodině. Předseda hnutí Okamura chce právní výklad, zda se jednací řád neporušuje.