Olympijský let bude šetřit pražská hygiena

Pražská hygiena bude vyšetřovat let českých olympioniků do Tokia. Deníku N to potvrdila Zdeňka Jágrová. „Nejprve se musíme spojit s Českým olympijským výborem, dohodnout a celý případ prošetřit,“ řekla šéfka hygieny.

„Musíme dostat seznam cestujících, kteří neměli roušku. Také bychom žádali informace o jejich rozsazení a jejich pohyb na palubě (…) a poté jim můžeme uložit pokutu,“ uvedla Jágrová.

Podle ní hrozí cestujícím za porušení hygienických opatření zhruba deset tisíc korun. „V zákoně je vyšší pokuta, ale u fyzické osoby většinou nepřevyšuje pokuta deset tisíc korun,“ doplnila.