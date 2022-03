Obří ruská kolona u Kyjeva se podle satelitních snímků zřejmě rozptýlila

Mohutný ruský vojenský konvoj, který byl naposledy spatřen severozápadně od Kyjeva u letiště Hostomel, se podle satelitních snímků pořízených ve čtvrtek převážně rozptýlil a přeskupil. S odkazem na fotografie soukromé americké společnosti Maxar Technologies o tom informuje agentura Reuters.

BREAKING: Russia's 40-mile long military convoy that had stalled northwest of Ukraine's capital Kyiv has largely "dispersed and redeployed," per satellite photos.

Russian armored units have been seen maneuvering in towns near Antonov airport and in treelines nearby.

📷:@Maxar pic.twitter.com/e127gEduY5

— Jack Detsch (@JackDetsch) March 11, 2022