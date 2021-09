Město na západě Barmy zaznamenalo kvůli bojům exodus obyvatel

Kvůli bojům mezi barmskou armádou a milicemi uprchli z asi desetitisícového barmského městečka Thantlan blízko hranice s Indií téměř všichni jeho obyvatelé. Boje si podle některých zdrojů vyžádaly i oběti na životech.

Asi dvacet domů ve městě poničil při dělostřelecké palbě požár a boje si podle některých zdrojů vyžádaly i oběti na životech, informovala dnes agentura Reuters.

Jeden z místních zpravodajskému portálu Myanmar Now sdělil, že uprchlo téměř 100 procent obyvatel města. Doplnil, že zůstali jen vládní zaměstnanci, armádní vojáci a ti, kdo se neúčastní hnutí odporu proti vojenské juntě. Uchýlili se buď do provizorních táborů u hranic nebo do státu Mizórám v sousední Indii. Podle nejmenované nevládní organizace, na niž se odvolává Reuters, dorazilo do Mizórámu z Barmy za poslední týden 5500 lidí, kteří prchají před boji.

Lidskoprávní aktivista Salai Than tvrdí, že během několika týdnů konfliktu zemřeli čtyři civilisté a 15 dalších bylo zraněno. Armáda podle něj začala podnikat letecké útoky poté, co byla přepadena její základna. Portál Myanmar Now také uvedl, že vojáci zastřelili v Thantlanu křesťanského duchovního, který se snažil uhasit požár, státní média však tuto zprávu popřela. Místní milice bojující proti armádním jednotkám oznámila, že bylo zabito 30 vojáků. Ani jedno z těchto tvrzení se však nepodařilo nezávisle ověřit, upozornil agentura Reuters.

Barma se propadla do chaosu poté, co armáda provedla 1. února vojenský převrat, zadržela šéfku vlády a nositelku Nobelovy ceny za mír Do Aun Schan Su Ťij, prezidenta Win Myina i další politiky a vyhlásila na rok výjimečný stav. Puč vyvolal rozsáhlé protesty. Barmská Asociace na pomoc politickým vězňům (AAPP), která zaznamenává oběti zásahů barmských bezpečnostních sil, uvádí, že byly usmrceny stovky lidí. Konkrétně bylo podle AAPP od převratu v zemi usmrceno 1120 lidí a přes 6600 dalších bylo zatčeno či odsouzeno nebo čelí trestním stíháním.