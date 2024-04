Írán oznámil, že vyslal drony a rakety na území Izraele

Írán vyslal na Izrael bezpilotní letouny poté, co sliboval odvetu za útok na íránský konzulát v Damašku připisovaný židovskému státu, sdělila podle agentury Reuters izraelská armáda.

Podle dalších médií Teherán zaútočil desítkami dronů, které by mohly letět hodiny. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v prohlášení uvedl, že Izrael se na přímý útok Íránu připravoval a že jakýkoli úder nenechá bez odvety.

„Stanovil jsem jasný princip: Když nás někdo zasáhne, zasáhneme my jeho,“ citoval zpravodajský web The Times of Israel z videa zveřejněného premiérem. (ČTK)