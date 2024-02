Soud znovu zprostil Babiše i Nagyovou obžaloby v kauze kolem dotace pro Čapí hnízdo

Pražský městský soud dnes znovu nepravomocně osvobodil předsedu hnutí ANO a bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO) i jeho někdejší poradkyni Janu Nagyovou v kauze Čapí hnízdo, která se týká padesátimilionové dotace na stavbu kongresového areálu ve středních Čechách.

Soudce Jan Šott nyní čte výrok rozsudku, své rozhodnutí následně zdůvodní. Babiš i Nagyová vinu od počátku odmítají. Bývalý premiér dlouhodobě označuje kauzu za politicky motivovanou. Dnešní rozsudek není pravomocný.

„Mám radost,“ reagoval Andrej Babiš na Facebooku.

Městský soud se dnes začal případem zabývat podruhé, původní zprošťující rozsudek zrušil odvolací soud. Státní zástupce tvrdí, že Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo z Agrofertu a prodej akcií svým dětem a partnerce. Podle vyšetřovatelů to udělal proto, aby společnost zdánlivě splňovala podmínky k získání dotace pro malé a střední podniky. Nagyová podle obžaloby úspěšnou žádost o dotaci podala. Vyplacením dotace podle obžaloby vznikla Regionální radě regionu Střední Čechy škoda 49,9 milionu korun.

Státní zástupce Jaroslav Šaroch navrhl oběma obžalovaným tříleté podmínky se zkušební dobou na pět let, Babišovi by podle něj měl soud uložit také peněžitý trest deset milionů korun, Nagyové pak 500 000 korun. Podle Šarocha byla Farma Čapí hnízdo personálně i ekonomicky propojená s holdingem Agrofert a rozhodně nešlo o malý, nezávislý podnik, jak v žádosti o dotaci Nagyová tvrdila. Má za to, že společnost zároveň působila na stejném či sousedním trhu jako Agrofert. Mluvčí městského státního zastupitelství Aleš Cimbala avizoval, že v případě zprošťujícího rozsudku se žalobci zřejmě odvolají, počkají ale na písemné vyhotovení rozhodnutí.

Podle obhájců obou obžalovaných dnešní doplnění dokazování výpovědí svědka a dvou znalců v případu nic nezměnilo. Navrhli, aby pražský městský soud rozhodl stejně jako loni v lednu a aby oba obžalované osvobodil. To, že byla Farma Čapí hnízdo ekonomicky propojena s Agrofertem, byl podle obhájců fakt, o kterém poskytovatel dotace věděl. Pokud to považoval za nelegální, neměl dotaci udělit.

Babiš dnes v závěrečné řeči označil obžalobu za lživou, odmítl spáchání jakéhokoliv trestného činu. Spolu s Nagyovou požádali, aby se vyhlášení rozsudku nemuseli zúčastnit. (ČTK)