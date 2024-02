Babiš podle očekávání obhájil post předsedy ANO. „Musíme vyhrát evropské volby,“ vyzval

Zásadními hodnotami hnutí ANO jsou podle jeho místopředsedkyně a šéfky poslaneckého klubu Aleny Schillerové plnění slibů, odvaha, podpora jak podnikatelů, tak sociálně slabších, autentická osobní komunikace a odpor ke zlodějinám, klientelismu, podvodům a korupci.

„Čím více rostou preference hnutí, tím větší hrozbu se z něj někteří lidé budou snažit udělat,“ míní Schillerová. „Poctivé rozšiřování voličské základny každodenní prací obnáší mnohem více poctivé práce než vrážení klínů mezi voliče, aktivizování ideologických křídel nebo trestání těch, kdo by se jakkoli odchýlili od nenávistných stranických linií,“ řekla na dnešním sněmu hnutí.

ANO podle Schillerové prosazuje hodnoty, jaké v současné české politické realitě žádný jiný subjekt nenabízí. „Jsou to hodnoty, které jsou pro naše hnutí charakteristické a zároveň výjimečné. Nesmíme na ně zapomínat, ale zdůrazňovat je při každé příležitosti a pečovat o to, aby zůstávaly odlišujícím znakem naší politiky i nadále,“ dodala.

Za naprosto zlomové označila červnové volby do Evropského parlamentu. „Naší ambicí, a troufnu si říct i povinností, je dosáhnout co nejlepšího volebního zisku. To znamená špičková příprava, kvalitní program, respekt ke slibům, odvaha a férová a otevřená komunikace,“ podotkla Schillerová. (ČTK)