Izraelská armáda oznámila, že v noci rozšíří pozemní operaci v Pásmu Gazy

Saúdská Arábie varovala, že izraelský pozemní vpád do Gazy by mohl mít pro Blízký východ katastrofální následky. „Saúdské vedení doufalo, že se podaří vyhnout pozemní operaci, a to jak z důvodu stability, tak z důvodu ztrát na životech,“ citoval postoj saúdských představitelů americký senátor Richard Blumenthal.

Blumenthal, demokrat z Connecticutu a člen výboru pro ozbrojené služby, byl jedním z deseti senátorů, kteří se minulý víkend v saúdském hlavním městě Rijádu setkali s korunním princem Muhammadem bin Salmánem, faktickým vládcem království.

Saúdští představitelé podle něj varovali, že by izraelská pozemní operace v Gaze byla „extrémně škodlivá“.

Vysocí saúdští představitelé vyjádřili svým americkým protějškům v několika rozhovorech obavy, že pozemní invaze by se mohla změnit v katastrofu pro celý region.

Podle jednoho z představitelů Bidenovy administrativy je zřejmé, že Saúdové si izraelskou invazi do Gazy nepřejí. Tento americký úředník, stejně jako saúdský úředník a osoba obeznámená se saúdským varováním, požádali, aby nebyli jmenováni kvůli citlivosti této záležitosti. (New York Times)