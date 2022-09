Festival v Benátkách dnes uvede restaurovanou verzi snímku Ucho

Na prestižním festivalu v Benátkách bude dnes uvedena digitálně restaurovaná verze oblíbeného snímku Ucho, připomněla Česká televize. Následně bude Ucho znovu k vidění i v síti českých kin.

Jiřina Bohdalová ve filmu Ucho. Foto: NFA

Film Ucho vznikl v roce 1969 a okamžitě putoval do trezoru, k vidění tak byl až po roce 1990. Psychologické drama Karla Kachyni podle předlohy Jana Procházky vypráví příběh komunistického funkcionáře a jeho ženy (v podání tehdejšího manželského páru Radka Brzobohatého a Jiřiny Bohdalové), kteří prověřují svůj vztah tváří v tvář komunistickým praktikám slídění a odposlouchávání.

Benátský festival film uvede v sekci Venice Classics. Restaurování provedl Národní filmový archiv.

„Výběr Ucha do sekce Venice Classics považuji za velký úspěch. Každé zařazení filmu do programu takto prestižního festivalu, bez ohledu na to, zda jde o film nový či starší, pomáhá k upevnění dobrého jména naší kinematografie ve světě“ řekl Deníku N generální ředitel Národního filmového archivu Michal Bregant.

„Film chceme divákům zprostředkovat v té podobě, jak ho mohli vidět – ale kvůli cenzuře neviděli – diváci už v roce 1969. Věřím, že se nám to díky odborným kapacitám archivářů a restaurátorů, kteří na digitalizaci pracovali, povede,“ dodal.