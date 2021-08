Děti mladší tří let nebude možné od roku 2025 umístit do kojeneckých ústavů, pouze do pěstounské péče. Schválila to dnes Sněmovna. Děti s těžkým postižením či větší sourozenecké skupiny budou mít výjimku: pokud se jim nepodaří najít pěstouny, budou žít v menších komunitních domovech.

„Jsem moc spokojený, že prošel jak můj pozměňovací návrh na navýšení odměn pěstounům napojený na valorizaci minimální mzdy, tak zrušení ústavní péče pro děti do tří let,“ řekl poslanec Aleš Juchelka (ANO).