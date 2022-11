Z největší továrny Apple v Číně utíkají dělníci kvůli lockdownu

Z největší továrny Apple/Foxconn v Číně prchají kvůli covidovému lockdownu stovky dělníků. Zaměstnanci závodu v Čeng-čou mluví o tom, že vedení uzavřené továrny nezajistilo dostatek jídla a bezpečného prostředí. Situace ohrožuje mj. i světovou výrobu iPhonů.

Videa na sociálních sítích zachycují skupinky, a místy dokonce proudy lidí, kteří po krajnicích dálnice táhnou svá zavazadla směrem od továrny.

COVID Outbreak In Zhengzhou, Henan. Tens of thousands Foxconn workers walking out of factory lockdown, going home bare foot on the Central Plain’s great earth. 在中原的大地上默默行走着…

2022 hasn’t been kind to Henan’s people. Hope they get home safe. pic.twitter.com/m1EKp2mg73

— Hao HONG 洪灝, CFA (@HAOHONG_CFA) October 30, 2022