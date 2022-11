Finsko vyzvalo Maďarsko a Turecko k rychlému schválení žádosti o vstup do NATO

Finská premiérka Sanna Marinová na zasedání Severské rady v Helsinkách vyzvala Maďarsko a Turecko, aby co nejdříve schválily žádosti Finska a Švédska o členství v NATO.

Marinová dnes o stavu ratifikace hovořila s generálním tajemníkem Severoatlantické aliance Jensem Stoltenbergem. Podle ní a švédského premiéra Ulfa Kristerssona si země při vstupu do NATO nekladou žádné předběžné podmínky týkající se jaderných zbraní, ale o otázkách s nimi souvisejícími se bude diskutovat, až když budou členy.

Severské země dnes také diskutují o tom, jak by mohly tuto zimu podpořit Ukrajinu a Moldavsko v otázce energetické bezpečnosti.

Švédsko a Finsko požádaly o vstup do NATO v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu. Narazily ale na odpor Turecka, které je viní z podpory kurdských skupin, jež Ankara pokládá za teroristické. Severským zemím stále chybí také maďarský souhlas.

Minulý týden šéfové vlád Finska a Švédska uvedli, že jejich země jsou odhodlány vstoupit do Severoatlantické aliance současně. „Pro Švédsko a Finsko je přirozené, že v procesu (vstupu do NATO) jednají společně,“ prohlásil dnes v Helsinkách Kristersson, který odcestuje na jednání s Tureckem přímo do Ankary. O jejím termínu se bude teprve rozhodovat.

V Helsinkách se dnes koná 74. zasedání Severské rady, jejímž cílem je prohlubovat spolupráci mezi státy severní Evropy na parlamentní a ministerské úrovni. Členy Severské rady jsou vedle Finska a Švédska také Dánsko, Norsko a Island. (YLE, ČTK)