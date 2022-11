Hilšer odevzdal kandidátní listinu k prezidentským volbám, podpořila ho skupina senátorů

Senátor Marek Hilšer podal na ministerstvo vnitra kandidátní listinu k prezidentským volbám. „Kandidátní listina pana senátora Hilšera je podpořena podpisy skupiny senátorů,“ sdělila Deníku N mluvčí resortu Hana Malá.

Senátor Marek Hilšer. Foto: Ludvík Hradilek, Deník N

Podle serveru iRozhlas sehnal Hilšer nejméně deset podpisů svých senátních kolegů. Jde zejména o senátory za hnutí STAN.

Kandidaturu Hilšerovi podepsali Pavel Kárník, David Smoljak, Michael Canov, Karel Zitterbart, Miroslav Balatka, Marek Ošťádal, Petr Štěpánek, Ivo Trešl, Jiří Drahoš a také Zdeněk Hraba z klubu ODS a TOP 09.

Hilšer také pokračuje ve sběru občanských podpisů, kandidaturu na prezidenta má ale díky skupině senátorů prakticky zajištěnou. Registrace se podávají na ministerstvo do 8. listopadu, resort následně vyhodnocuje, kteří kandidáti splňují kritéria nutná pro účast ve volbách.

Sám Hilšer před časem v rozhovoru s Deníkem N řekl, že pokud by nedokázal sesbírat 50 tisíc podpisů občanů, kandidoval by s podporou senátorů. Tentýž postup zvolil již v roce 2018.

„Nějaká práce už je odpracovaná, sběr podpisů považuji za čestný přístup. V případě, že by se to nepodařilo, samozřejmě udělám to, co minule, to nebudu popírat. Ale chci si to odpracovat,“ řekl Hilšer.