Rusko je třeba dostávat do stále větší izolace, řekl Fiala po návratu z Kyjeva

Ukrajina se podle premiéra Petra Fialy přihlásila k tomu, že bude vytvářet dobré podmínky pro české podnikatele. Na tiskové konferenci po návratu z Kyjeva vyzval firmy k zapojení se do transformace země stižené válkou s Ruskem.

Zleva ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, ministr zahraničních věcí Jan Lipavský, ministr vnitra Vít Rakušan, ministryně obrany Jana Černochová, ministr financí Zbyněk Stanjura, předseda vlády Petr Fiala, ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka a ministr dopravy Martin Kupka na brífinku po návratu z Kyjeva, 1. listopadu 2022, Praha. Foto: Michal Kamaryt, ČTK

„Jsou zde otevřené dveře, je to příležitost, kterou lze využít,“ konstatoval Fiala s tím, že na jaře se sejde komise pro prohlubování spolupráce v průmyslu. Největší poptávka je podle Fialy v odvětví dopravy, zdravotnictví či energetiky včetně jaderné.

Fiala doplnil, že cesta osmičlenné vládní výpravy splnila svůj účel a byla přínosem pro Českou republiku i podporu Ukrajiny. „Budeme dál pokračovat ve vojenské a humanitární pomoci.“ Česko bude podle něj působit v tomto směru i na ostatní země.

Ministryně obrany Jana Černochová probírala v Kyjevě možnost třítýdenních kurzů pro ukrajinské vojáky organizovaných Českem i možnost dalších návazných kurzů. Jednala i o založení podniku, který by se podílel na opravách ukrajinské vojenské techniky.

S opravou a obnovou poničené infrastruktury na Ukrajině může podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) pomoct řada humanitárních programů, jednal i o možnostech pro uprchlíky, v případě, že konflikt s Ruskem bude pokračovat. Rakušan prohlásil, že uprchlíci, kterým byla v Evropské unii vydána dočasná víza a pak odešli zpět na Ukrajinu, se mohou do EU před zimou opět vrátit.

„Pokud někdo v mezidobí odešel na Ukrajinu, žije na Ukrajině, už mu byla vydaná dočasná ochrana v některém ze států EU, tak má právo se v případě, že mu podmínky nedovolí na Ukrajině zůstat přes zimu, se do EU vrátit,“ řekl ministr.

Podle Rakušana lze předpokládat, že se lidé vrátí, počet uprchlíků v Evropské unii by tak mohl vystoupat až k pěti milionům. Česko by podle něj zvládlo přijmout maximálně půl milionu lidí.

„Dlouhodobě říkám, že abychom byli schopni poskytnout důstojné ubytování, tak cokoli co bude nad půl milionu příchozích už je velká zátěž, jak pro zdravotní systém, tak pro vzdělávací systém, ale především pro důstojné ubytování. V zimě určitě nebude možné někde stavět improvizované stany, situace bude mnohem složitější,“ dodal Rakušan.

Rusko je podle Fialy třeba dostávat do izolace sankcemi

Cestu k obnovení dodávek obilí z Ukrajiny je podle Fialy třeba nalézt za pomoci zemí, které se podílely na vzniku dohody, tedy Ukrajiny a Turecka. Rusko svou účast na separátní dohodě s Tureckem včera pozastavilo.

„Situace je vážná, budeme na ni muset reagovat. Co se podařilo domluvit, cesta pro zemědělské produkty, je velice důležité pro spoustu zemí severní Afriky a Asie. Že Rusko dohodu nedodržuje je vážná věc, musíme nalézt cestu za pomoci těch, co se na dohodě podíleli, to je Turecko a Ukrajina,“ řekl Fiala. Dodal, že mezinárodní společenství si nemůže dovolit destabilizaci například v pásu severní Afriky.

Turecko, OSN a Ukrajina včera vyjádřily odhodlání pokračovat v obilné dohodě umožňující vývoz ukrajinského obilí přes Černé moře.

Fiala je také přesvědčen, že Rusko je třeba dostávat do stále větší izolace sankcemi. Pozornost je podle něj nutné zaměřit i na Bělorusko, sdělil po návratu z Kyjeva. Není možné, aby Rusko prostřednictvím Běloruska sankce obcházelo, dodal Fiala.

Premiér řekl, že představitelé českého státu jsou ohledně sankcí v kontaktu s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským neustále. O sankcích a dalších formách podpory Ukrajiny jednali i na pondělním setkání v Kyjevě. „Víme, že sankce fungují, je nepochybně potřeba v nich pokračovat, Rusko je potřeba dostávat do stále větší izolace,“ řekl Fiala.

Podle Fialy je při zvažování dalších sankcí potřeba napřít pozornost na roli Běloruska. „Určité sankce vůči Bělorusku už jsou, není možné, aby se přidávalo k ruské politice, nebo Rusko mělo příležitost unikat z dopadu sankcí prostřednictvím státu, jako je Bělorusko,“ uvedl. Diskuse o sankcích v EU podle něj není u konce a vzhledem k porušování mezinárodních dohod ze strany Ruska je nutné zvažovat, zda nynější podoba sankcí dostačuje.

Ministr zahraničních věcí Jan Lipavský k sankcím vůči Bělorusku doplnil, že tamní ekonomika je s ruskou velmi propojená. „Útoky na Ukrajinu navíc probíhají i z běloruského vzdušného prostoru,“ uvedl. Připomněl i to, že česká vláda podniká také konkrétní opatření, jak pomáhat konkrétním lidem, třeba běloruským studentům v mezinárodních stipendijních programech.

Čeští ministři v čele s premiérem Fialou včera jednali v Kyjevě s ukrajinskou vládou a prezidentem Volodymyrem Zelenským. Cesta měla vyjádřit jednoznačnou podporu Ukrajině bránící se ruské invazi a rovněž podpořit ukrajinské ambice vstoupit do Evropské unie a NATO. Členové obou kabinetů jednali také o poválečné obnově Ukrajiny. Česká delegace přijela do Kyjeva krátce poté, co se ukrajinská metropole opět stala terčem ruského vzdušného útoku.

Fiala po jednání se Zelenským řekl, že Ukrajina potřebuje jasnou perspektivu vstupu do EU a NATO. Může při tom podle něj počítat s českou podporou. Předseda české vlády ocenil pokrok, který Ukrajina učinila na cestě ke splnění podmínek pro pokračování rozhovorů o začlenění země do EU. Česko podle něj podporuje i co nejrychlejší uvolnění tří miliard eur přislíbených zemi z unijních zdrojů.

Jedním z výsledků rozhovorů je podpis memorand o prohloubení ekonomické a politické spolupráce mezi Českem a Ukrajinou. Fiala také pozval ukrajinský kabinet na příští rok do Prahy. (ČTK)