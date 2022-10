Italská vláda předčasně zrušila povinné očkování proti covidu pro zdravotníky

Nová italská vláda na svém druhém zasedání s předstihem ukončila povinné očkování proti covidu-19 pro zdravotníky. Opatření mělo původně platit do konce roku.

Nová premiérka Giorgia Meloniová dnes uvedla, že v minulosti vláda zavedla ideologická opatření, která neměla vědecké základy, napsala agentura ANSA. Podle odhadů profesních organizací by se do práce ve zdravotnických zařízeních mohlo vrátit na 4000 suspendovaných lékařů.

Itálie zavedla povinné očkování pro zdravotníky v loňském roce a povinnost na začátku roku rozšířila i na lidi starší 50 let. Tato povinnost ale skončila v červnu a vláda ji neprodloužila. Naopak povinné očkování pro zaměstnance zdravotnických zařízení mělo platit do konce roku. Zdravotníky, kteří se nenechali naočkovat proti covidu-19, vedení nemocnic a dalších struktur po vyčerpání dovolené poslalo na neplacené volno. Lidem starším 50 let, kteří se nenechali naočkovat, hrozila jednorázová pokuta 100 eur (2500 korun).

Italská vláda dnes rozhodla, že povinné očkování skončí pro zdravotníky, kteří byli poslední skupinou, která se jím musela prokazovat, už v úterý. „Epidemická situace se změnila, dopad (covidu-19) na nemocnice je omezený,“ řekla Meloniová. Podle ní v minulosti italské vlády zaváděly opatření proti šíření covidu-19 podle ideologie, a nikoliv na základě vědeckých poznatků. Premiérka také oznámila, že ministerstvo zdravotnictví už nebude vydávat denní přehled nových případů nákazy a úmrtí. „Data jsou shromažďována každý den, ale týdenní odhad poskytne odlišnou perspektivu,“ řekla Meloniová.

Meloniová dodala, že předčasný konec povinného očkování souvisí i s nedostatkem personálu. „Tím, že umožníme návrat neočkovaných doktorů, omezujeme nedostatek (personálu) a hájíme právo na zdravotní péči,“ dodala Meloniová. Kolik zdravotníků je na nucené dovolené, ale neřekla. Na konci října šéf federace italských lékařských komor a řádů (Fnomceo) Filippo Anelli odhadl, že z nemocnic a dalších zařízení muselo odejít na 4000 doktorů.

Dnešní rozhodnutí vlády není úplným překvapením. Nejsilnější vládní strana, postfašističtí Bratři Itálie (FdI) premiérky Meloniové, povinné očkování v minulosti kritizovala. Na konci září zdravotnický expert FdI Marcello Gemmato řekl deníku La Repubblica, že povinné očkování by nemělo být prodloužené. Italské ministerstvo financí na konci října navíc navrhlo, aby se přestaly vybírat pokuty za porušení povinnosti očkování proti covidu-19.

Opoziční politici a část italských expertů dnešní vládní nařízení kritizovali. Podle nich se vláda snaží zalíbit odpůrcům očkování, napsala agentura AFP. Podle zdravotnické nadace GIMBE je opatření vlády „protivědeckou amnestií“.

Podle univerzity Johnse Hopkinse se v Itálii prokázalo od začátku epidemie v zimě roku 2020 na 23,5 milionu případů nákazy koronavirem. Od té doby zemřelo na 179.000 nakažených. (ČTK)