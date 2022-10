Trump žádá Nejvyšší soud, aby zablokoval vydání jeho daňových přiznání

Americký exprezident Donald Trump požádal Nejvyšší soud, aby zasáhl do případu jeho daní. Nesouhlasí s rozhodnutím federálního soudu, který nařídil daňovému úřadu IRS poskytnout Trumpova daňová přiznání Kongresu.

Mimořádnou žádost adresoval předsedovi Nejvyššího soudu Johnu Robertsovi. Žádá jej, aby Kongresu zablokoval možnost získat daňová přiznání.

„Tento případ vyvolává důležité otázky o dělbě moci, které ovlivní každého budoucího prezidenta,“ uvedli Trumpovi právníci v žádosti.

Právníci požádali soud, aby odložil rozhodnutí odvolacího soudu, které IRS uvolnilo cestu k doručení daňových přiznání. Právníci také uvedli, že Nejvyšší soud by mohl považovat samotné pondělní podání za žádost o projednání případu.

Trump obviňuje výbor, že se snaží získat jeho daňová přiznání pouze za účelem zveřejnění, a nikoli za účelem přezkoumání auditů IRS u prezidentů, jak sněmovní výbor uvádí.

Žádost byla adresována Robertsovi, protože předseda Nejvyššího soudu má pravomoc k mimořádným žádostem vydávaným pro případy, jako je tento.

Pokud Nejvyšší soud Trumpově žádosti vyhoví, mohl by znemožnit demokraty ovládanému výboru získat výnosy ještě přinejmenším několik let. Vyřešení sporu u Nejvyššího soudu, který příkaz napadne, by totiž mohlo trvat měsíce i déle.

A pokud republikáni v nadcházejících průběžných volbách získají většinu ve Sněmovně reprezentantů, očekává se, že činnost výboru zruší, a tím ještě před vyřešením případu u Nejvyššího soudu ukončí jeho tříletou snahu získat Trumpova daňová přiznání.

Trump během předvolební kampaně sliboval, že svá daňová přiznání ukáže, a dodrží tak dlouhodobou tradici amerických prezidentů. To však nikdy nesplnil a místo toho se soudí, aby veřejnost jeho daně neviděla. Když se k části jeho daní dostal deník New York Times, zjistil, že z deseti sledovaných let Trump neplatil žádné či pouze minimální daně a že víc prodělal, než vydělal. Více píšeme zde. (CNBC)