Příznivci brazilského prezidenta Bolsonara, který prohrál volby, blokují silnice

Příznivci stávajícího brazilského krajně pravicového prezidenta Jaira Bolsonara demonstrují a blokují řadu silnic v různých částech země. Bolsonaro prohrál v nedělním druhém kole prezidentských voleb.

Samotný Bolsonaro se téměř den od voleb k výsledku nevyjádřil, uvedly zahraničí agentury. Ve druhém kole zvítězil levicový exprezident Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonarovi příznivci vyjeli do ulic v několika brazilských státech se svými auty. Někteří svými těžkými vozy blokují či zpomalují dopravu na klíčových dopravních tepnách. Podle deníku El País řidiči kamionů například brzdí provoz na významné dálnici Presidente Dutra, která spojuje dvě nejlidnatější brazilská města Sao Paolo a Rio de Janeiro.

Podle agentury EFE Bolsonarovi přívrženci vyšli do ulic ve státech Rio de Janeiro, Paraná a Mato Grosso, kde měl Bolsonaro převahu nad levicovým kandidátem. Někteří demonstranti žádají, aby armáda zasáhla ve prospěch stávajícího prezidenta, a další jen dávají najevo svou nevoli vůči zvolené hlavě státu.

Ve státě Pará naopak úřady protesty příznivců stávajícího prezidenta zakázaly.

Bolsonaro dosud volební výsledky nekomentoval. Před volbami ale tvrdil, že elektronický systém hlasování, který Brazílie používá už mnoho let, je náchylný k podvodům a chybám. To ale odmítaly volební úřady, podle kterých byla tato prohlášení nepodložená. Podle analytiků si tím Bolsonaro mohl připravovat půdu pro to, aby neuznal nepříznivý výsledek voleb. Mohl se inspirovat postojem, který po prohře zaujal bývalý americký prezident Donald Trump, patřící ke stoupencům brazilské hlavy státu. Podle stanice G1 rádci a političtí spojenci apelují na stávajícího prezidenta, aby prohru uznal.

V nedělním druhém kole prezidentských voleb zvítězil levicový kandidát Lula da Silva s 51 procenty preferencí a náskokem zhruba dvou milionů hlasů. Od roku 1997, kdy brazilská ústava povolila ucházet se o prezidentskou funkci dvakrát za sebou, je Bolsonaro prvním prezidentem, který nezískal druhý mandát. (ČTK)