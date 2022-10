Britský premiér Sunak čelí kritice, že se nezúčastní klimatického summitu COP27

Britský premiér Rishi Sunak čelí kritice, jelikož oznámil, že se v listopadu nezúčastní klimatického summitu COP27 v Egyptě kvůli jiným naléhavým závazkům. Podle opozice, klimatických aktivistů a některých konzervativců tím vláda ukazuje, že nebere klimatickou krizi vážně.

Spojenci ministerského předsedy však deníku Financial Times řekli, že Sunak na vrcholné jednání možná nakonec odletí.

Premiérova kancelář v pátek oznámila, že Sunak se summitu nezúčastní, protože má „jiné naléhavé domácí závazky, včetně příprav podzimního rozpočtu“. Podobné důvody listu sdělily i zdroje ze Sunakova okolí, podle kterých je ale možné, že premiér na jednání poletí. Záleží podle nich na pokroku, kterého se mu podaří dosáhnout v domácích záležitostech. Týká se to řešení hospodářské krize a oznámení ekonomického plánu, jak vláda plánuje zajistit miliardy liber, aby zaplnila rozpočtovou díru, která vznikla v důsledku prudce rostoucí inflace a zpomalující ekonomiky.

Klimatického summitu COP27 v Egyptě, který začíná 6. listopadu, se zúčastní mimo jiné americký prezident Joe Biden nebo jeho francouzský protějšek Emmanuel Macron. Do Egypta naopak nepoletí britský král Karel III., kterému účast na jednání nedoporučila Sunakova předchůdkyně Liz Trussová, ani švédská aktivistka za ochranu klimatu Greta Thunbergová.

Thunbergová dnes oznámila, že vynechá summit, který označila za fórum pro „greenwashing“, tedy šíření dezinformací o ekologické prospěšnosti některých technologií. Tato jednání podle aktivistky ve skutečnosti „nemají za cíl změnit celý systém“ ale spíše podpořit postupný pokrok. V současné době proto nefungují, pokud je lidé nevyužijí jako příležitost k mobilizaci, uvedla Thunbergová.

Britský konzervativec Alok Sharma, který předsedal loňské glasgowské konferenci (COP26), uvedl, že Sunakova očekávaná neúčast na zasedání v Egyptě je „zklamáním“ a mohla by poškodit vyhlídky toryů v příštích volbách. „Jsem dost zklamaný, že premiér nejede,“ řekl Sharma listu The Sunday Times.

„Rozumím tomu, že má obrovskou nálož domácích problémů, které musí řešit. Ale řekl bych, že cesta na COP27 by umožnila zapojení dalších světových lídrů. A myslím, že to vysílá signál – pokud by premiér jel – o našem obnoveném závazku k této problematice,“ dodal Sharma, který v Šarm aš-Šajchu předá předsednictví klimatického summitu Egyptu.

Napětí ohledně Sunakova postoje k summitu by se mohlo ještě vyostřit, pokud by se jednání zúčastnil bývalý premiér Boris Johnson, který hrál klíčovou roli při zviditelnění akce COP26 v Glasgow. Johnsonův mluvčí odmítl popřít zprávu listu Observer, podle níž bývalý premiér zvažuje, že se na akci vydá.

Sunaka za jeho postoj kritizovalo několik dalších konzervativců včetně bývalé ministryně kultury Nadine Dorriesové, jiní mu však vyjádřili podporu. „Životní náklady se nevyřeší v Šarm aš-Šajchu, kde každý hotelový pokoj na konferenci stojí 2000 liber (téměř 57 000 Kč) za noc,“ uvedl exministr hospodářství Jacob Rees-Mogg. (ČTK)