Česká vláda dodá Ukrajině naftové generátory za 20 milionů korun. Pomohou po ruských útocích nahrazovat elektřinu v Dněpropetrovské a Lvovské oblasti. V Kyjevě to oznámil premiér Petr Fiala. Česká vláda projela do Kyjeva během raketového útoku.

Premiér Petr Fiala a ukrajinský premiér Denys Šmyhal v Kyjevě. Foto: Gabriel Kuchta/Deník N

„Byl jsem pozitivně překvapen, jak ukrajinští přátelé pracují na doporučeních Evropské komise a na splnění podmínek, které jsou nezbytné,“ poznamenal Fiala s tím, že Ukrajina dělá jasné kroky, ať už jde o právní oblast, boj proti korupci a další. „To vše by se mělo promítnout i v reakci EU, proto české předsednictví bude usilovat o to, aby v závěrech rady pro rozšíření byl oceněn pokrok a výsledky, kterých Ukrajina dosáhla, a to ještě letos,“ konstatoval.