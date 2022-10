V New Yorku se dnes konají tři procesy zahrnující Trumpa

„Donalda Trumpa nelze oddělit od jeho hlasu, který používá jako nástroj nátlaku i vyjednávání,“ řekl americký novinář Bob Woodward o své nové audioknize Trump Tapes. „Proto jsem vydal svých dvacet rozhovorů s ním jako audioknihu, abyste všichni mohli slyšet to, co já: že to je okouzlující podvodník i nevídané nebezpečí.“