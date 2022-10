Babiš: Vím, že do voleb nejdu jako favorit, soudu v kauze Čapí hnízdo se nevyhýbám

Lídr hnutí ANO Babiš podle svých slov ví, že do voleb nejde jako favorit. „Vím že budu čelit přesilovce tří kandidátů pětikoalice, vím, že použijí cokoliv, aby mě očernili, vím, že to bude mediální štvanice,“ řekl. Předsednictvo ANO jeho kandidaturu podpořilo.

Brífink ANO k prezidentské kandidatuře Andreje Babiše. Foto: Ludvík Hradilek/Deník N

„Lidé teď více než kdy jindy potřebují naději, člověka s jasným plánem a jasnou vizí, který bude nezávislý, nikdo ho nemůže koupit, zkorumpovat, který se nebude bát mocných, bude tvrdě hájit české zájmy a naše občany,“ řekl například Babiš na tiskovém brífinku.

„Můžu vám slíbit, že se nikdy nic nezmění ani na mé urputnosti, neústupnosti a pracovitosti. Poznali jste už, že si dokážu prosadit svou nebo pro to udělám maximum. Budu nadále nezávislý na vlivu skupin. Pokud by si mě lidé zvolili prezidentem, mým prvním zájmem by byla ČR, dbal bych na zákony a ústavu, vystupoval bych jako nadstranická osobnost a pomáhal řešit spory a osekával hrany,“ řekl na závěr.

Babiš potvrdil, ze kromě něj hnutí ANO zvažovalo jako možné kandidáty Schillerovou, Vondráčka, Havlíčka a Stropnického.

Soudu v kauze Čapí hnízdo se Babiš podle svých slov nevyhýbá. „Imunitu bych měl jen na to období, kdy bych byl zvolený. Pokud bych uspěl, tak bych přestal být předsedou hnutí ANO. Budu rád, pokud by mi dali čestného předsedu,“ řekl.

Řekl, že mu ještě během premiérského působení prezident Zeman nabízel abolici, kterou ale Babiš odmítl.

„Nebyl jsem agent StB a tato nepravda se stále opakuje. Já jsem žádnou kartu nepodepsal, je tam moje jméno, ale já jsem ji nepodepsal,“ řekl dále.