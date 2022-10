Babiš zatím nemá transparentní účet, musí ho založit do 8. listopadu

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš, který o víkendu oznámil kandidaturu na prezidenta, zatím nemá založený transparentní účet. Musí si ho založit nejpozději do 8. listopadu, kdy se podávají přihlášky do prezidentských voleb.

Řekl to František Sivera z Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Podle něj by měl Babiš do čtyřicetimilionového limitu kampaně pro první kolo zahrnout také část propagace, ve které se objevil od vyhlášení termínu prezidentských voleb začátkem července.

Další část by však mohlo hnutí ANO označit jako kampaň v souvislosti s jinými volbami, jako například se zářijovými volbami do Senátu. (ČTK)

