Na Babišovo rozhodnutí ucházet se o Hrad reagovali již oznámení protikandidáti. Petr Pavel oznámil, že vnímá jeho kandidaturu jako hrozbu pro Českou republiku. Danuše Nerudová napsala, že „zatímco pánové protikandidáti budou v kampani řešit svou minulost, já jsem připravena zaměřit se na budoucnost nás všech.“

„V demokratických zemích obžalovaný politik odchází, Andrej Babiš hledá imunitu na Hradě. A to si ČR nezaslouží,“ napsal na Twitteru předseda vlády Petr Fiala s tím, že Babišovo rozhodnutí ho nijak nepřekvapilo.

Danuše Nerudová na Twitteru napsala, že průzkumy druhého kola Babišovi moc šancí nedávají. K tomu doplnila, jak změřila agentura Ipsos hypotetický výsledek jí a Pavla na jedné straně a Babiše na druhé straně. Oba by Babiše porazili.

Pavel zase napsal, že jej Babišova kandidatura nepřekvapila. „Vzhledem k intenzivní palebné přípravě, které v posledních týdnech čelím, mě vůbec nepřekvapuje, že Andrej Babiš do toho jde. Osobně se těším, že do debat přinese oživení, ale obecně jeho kandidaturu vnímám jako hrozbu pro Českou republiku, a to kvůli populismu, který zosobňuje,“ napsal Pavel.

Na Babišovo oznámení reagoval i další z kandidátů, senátor Pavel Fischer. „Andrej Babiš právě oznámil svou kandidaturu. K tomu mohu poznamenat jediné: Svoboda, demokracie, budoucnost,“ napsal Fischer.