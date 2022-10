Ruská blokáda znemožnila vývoz obilí pro země ohrožené hladomorem, řekl ukrajinský ministr pro infrastrukturu Oleksandr Kubrak. „Nákladní loď naložená 40 tisíci tunami obilí měla dnes podle plánu opustit ukrajinský přístav. Tyto potraviny byly určeny Etiopcům, kteří jsou na pokraji hladomoru. V důsledku blokády Ruskem je však vývoz nemožný,“ napsal Kubrakov.

Under the @WFP @UN the IKARIA ANGEL 🚢 loaded w/ 40 K tons of grain was supposed to leave the 🇺🇦 port today. These foodstuffs were intended for Ethiopians 🇪🇹, that are on the verge of famine. But due to the blockage of the “grain corridor” by #Russia the export is impossible. pic.twitter.com/SoS7IborRL

— Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) October 30, 2022