Komunální a krajské volby na Slovensku

Primátorem Bratislavy zůstane další čtyři roky Matúš Vallo, který ve včerejších volbách po sečtení téměř všech okrsků získal zhruba 60 procent hlasů. Post primátora ve volbách obhájili rovněž Jaroslav Polaček v Košicích či Peter Fiabáne v Žilině. Novým primátorem Prešova se stane František Oľha.

„Budeme naše město zlepšovat ještě více a s ještě větší energií,“ slíbil Vallo. Dodal, že se bude snažit co nejvíce naslouchat názorům obyvatel Bratislavy. „Bylo to pro mne důležité během předchozích čtyř let, bude to ještě důležitější během těch následujících,“ prohlásil.

„Kromě toho, že chceme nadále vytvářet ještě bezpečnější, čistší město s kvalitními veřejnými prostorami i MHD, se budeme snažit, aby Bratislava byla soudržným, otevřeným a tolerantním městem, protože to je věc, která dnes rozhoduje o tom, jak žijeme své životy,“ řekl rovněž.

Obyvatelé Slovenska v sobotu volili předsedy samosprávných krajů, primátory měst, starosty obcí i zastupitele. Poprvé v novodobé historii země se komunální a krajské volby konaly v jednom termínu. Právo volit v komunálních a krajských volbách mělo 4,4 milionu obyvatel s trvalým pobytem na Slovensku, včetně cizinců.

Vrcholní politici Slovenska vybídli obyvatele k účasti ve volbách. Některá města hlásila fronty u volebních místností, což zdůvodnila konáním obou voleb v jednom termínu. Aby zkrátila čekání, doporučila například radnice největšího bratislavského sídliště Petržalka voličům, aby si seznamy kandidátů prostudovali ještě doma a své favority napsali na papír nebo do mobilního telefonu.

Podle slovenského statistického úřadu se do klání o post předsedy některého z osmi samosprávných krajů zapojilo přes 70 kandidátů. Téměř 6800 kandidátů se zase přihlásilo do voleb více než 2900 starostů a primátorů a kolem 45 000 lidí se rozhodlo ucházet o křeslo člena zastupitelstva samosprávných krajů, měst, obcí či městských částí. (ČTK)