Moskva dnes obvinila britské námořnictvo z odpovědnosti za výbuchy na plynovodech Nord Stream 1 a 2. Britské ministerstvo obrany obvinění odmítlo. Označilo jej za „vymyšlený příběh“, který má pouze odvrátit pozornost katastrofálního vedení války a od vnitřních sporů v ruské vládě. (ČTK/Ministry of Defence)

To detract from their disastrous handling of the illegal invasion of Ukraine, the Russian Ministry of Defence is resorting to peddling false claims of an epic scale

This invented story, says more about arguments going on inside the Russian Government than it does about the west

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 29, 2022