O víkendu bude mimořádně otevřen Jelení příkop na Pražském hradě. Během sezony 2023 již bude otevřen nastálo. Podle zástupců prezidentské kanceláře by se mohly také zmírnit kontroly na Hradě, probíhají jednání s policií. Současná míra kontrol byla zavedena během funkčního období Miloše Zemana.

Senioři nad 70 let budou mít také od 1. listopadu 2022 do 31. prosince 2022 vstup zdarma do katedrály, Vladislavského sálu a dalších míst na Pražském hradě. Oznámila to prezidentská kancelář.

„Vstup pro návštěvníky od 70 let včetně zdarma zahrnuje Starý královský palác, katedrálu sv. Víta, Zlatou uličku a Baziliku sv. Jiří. Součástí je i stálá výstava Příběh Pražského hradu s řadou vzácných a originálních exponátů. Pro volný vstup stačí, když v pokladnách Pražského hradu předloží platný doklad s datem narození a obdrží bezplatnou vstupenku,“ vysvětluje Jan Novák, ředitel administrativní sekce KPR. (Hrad)