Rakušan odmítá kritiku Slovenska. Schengenský kodex neporušujeme, ujistil

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) odmítá kritiku svého slovenského protějšku, že by Česko kontrolami na hranicích porušovalo schengenský kodex.

Prodloužení kontrol je podle Rakušana přesně v mezích mezinárodních pravidel.

Slovenský ministr vnitra Roman Mikulec řekl, že Slovensko považuje stávající české kontroly za porušení schengenského kodexu. Opětovně tvrdil, že Česko v souvislosti s předáváním migrantů porušuje takzvanou readmisní dohodu. Slovenská policie možná navrhne, aby Bratislava tuto dohodu vypověděla.

Česko kvůli náporu migrantů původem hlavně ze Sýrie zavedlo kontroly na hranicích se Slovenskem na konci září a pak opakovaně rozhodla o jejich prodloužení, naposledy tento týden do 12. prosince. Podle Rakušana jde o krajní řešení, pokud by ale nyní kontroly skončily, mohli by toho pašeráci znovu využít. (ČTK)