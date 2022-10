Obavám z budoucnosti rozumím, řekl Fiala. Varoval před organizátory protestů

„Rozumím tomu, že mnozí občané mají obavy z budoucnosti. Poslední roky nejsou pro nikoho jednoduché,” napsal premiér Petr Fiala z ODS. Pokud by se k moci dostali lidé, kteří organizují protivládní demonstrace, udělali by podle něj Česko opět závislé na Rusku.

Podle českého premiéra jsou věci, které jsme ještě nedávno považovali za samozřejmé, ohroženy a občané tak čelí novým nebezpečím a výzvám. Ujistil, že vláda dělá maximum možného.

„Zajistili jsme dostatek energií a zastropovali jsme jejich ceny, zlepšili jsme přístupnost do sociálního systému. Jednoduše řečeno, kdo potřebuje pomoc a požádá o ni, dostane ji. To vše nad rámec plošných opatření. Nenecháme nikoho padnout,” dodal s tím, že obavám občanů v neklidné době rozumí.

Upozornil ale na nebezpečí, které představují i požadavky organizátorů protivládních protestů.

„Organizátoři říkají, že je pro ně důležitá Česká republika na 1. místě. Pak ale nemohou požadovat to, po čem tak hlasitě volají. Neexistuje žádná ‚třetí cesta‘, jakási nezávislost na Východu i na Západu. My patříme na Západ, konečně jsme jeho nedílnou součástí. Pokud by se zde tito lidé dostali k moci, naše země by velmi rychle skončila jak v EU, tak v NATO. Jinými slovy: udělali by nás opět státem závislým na Rusku,” doplnil. (Facebook Petra Fialy)