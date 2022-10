Protivládní demonstrace na Václavském náměstí

Na začátku protivládní demonstrace v Praze lidé stojí v horní polovině Václavského náměstí. Mnoho účastníků má české vlajky, drží transparenty proti vládě, válce i EU. Na místě dohlíží policie, účast odhaduje na nižší desítky tisíc lidí.

Zaplněná horní část Václavského náměstí v Praze 28. října 2022. Foto: Gabriel Kuchta, Deník N

Podle zpravodajky ČTK se na náměstí nachází petiční stánky Svobodných nebo prezidentského kandidáta Josefa Skály (KSČM). Lidé drží transparenty například „Nechceme vládu národní zkázy“, „Válka je vůl a vláda taky“ nebo „Stop zdražování“. Někteří mají vlajky KSČM.

Pořadatelé svolali od začátku září už třetí podobné shromáždění. Na prvním bylo podle odhadů policie zhruba 70 tisíc účastníků, na druhém na konci září nižší desítky tisíc. Organizátor Ladislav Vrábel, který čelí řadě exekucí, už před začátkem akce hovořil z pódia o tom, proč jsou akce odpůrců vlády roztříštěné.

Mezi řečníky budou bývalý premiér Jiří Paroubek, předsedkyně KSČM Kateřina Konečná, astrolog Antonín Baudyš, Pynelopi Cimprichová z hnutí Švýcarská demokracie nebo bývalý poslanec Lubomír Volný (Volný blok).

Pořadatelé demonstrace s názvem Nenásilná revoluce – Česká republika na 1. místě nesouhlasí se současnou politikou vlády a chtějí změnu. Z pódia na předchozích dvou shromážděních řečníci kritizovali především vysoké ceny energií, prozápadní kurz současné vlády a její podporu Ukrajině.

Na dnešním se mají představit mimo jiné tři prezidentští kandidáti, europoslanec Hynek Blaško, který skončil v SPD, imunolog Jaroslav Turánek a Skála.

Pořadatelé provedli také změnu na svém webu, kde donedávna protestovali proti „ředění národa“. Nacionalistický slogan evokují politiku nacistického Německa změnili na „oslabování národa“.

Účastníci protestu v polovině října úředníkům předali petici adresovanou prezidentovi s výzvou, aby odvolal vládu. Podepsalo ji podle nich v té době přes 30 tisíc lidí. Podle ústavních právníků ale prezident nemá pravomoc kabinet odvolat jen na základě vlastního rozhodnutí.

Prezident Miloš Zeman v reakci uvedl, že by musel být diktátor, aby mohl vládu odvolat. „Ani nevíte, jakou bych měl někdy chuť udělat to, co navrhujete, ale porušil bych zákon,“ uvedl minulý týden při návštěvě Děčína.

Premiér Petr Fiala (ODS) dnes řekl, že každý má právo demonstrovat a vyjádřit takovým způsobem svůj názor. Vláda podle něj tyto názory nebere na lehkou váhu, zároveň by ale lidé měli uvažovat nad tím, kdo protest svolává a s jakým cílem.