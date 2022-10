Floriďan žaluje podle nového zákona školu za vyvěšení duhových vlajek

Otec z Floridy žaluje školní obvod poté, co byly ve třídě jeho dítěte vyvěšeny dvě duhové LGBTQ vlajky. Tvrdí, že obvod porušil nový zákon státu Florida o právech rodičů. Norma zakazuje diskuse o sexuální orientaci nebo genderové identitě ve třídě.

Zákon zavedl floridský guvernér Ron DeSantis letos v červnu a plánuje jej rozšířit na federální úroveň. Zákon zakazuje školám probírat témata sexuální orientace a genderové identity na prvním stupni, tedy do páté třídy. Zároveň dává rodičům právo takovou školu zažalovat.

Kritici zákona varovali, že v praxi vytvoří tlak na děti i učitele i mimo tuto věkovou kategorii, kteří se budou bát témata orientace či identity vůbec otevírat a přispěje tak k další perzekuci a diskriminaci dětí dospívajících s jinou než většinovou identitou.

Více o zákoně píšeme zde či zde.

Francisco Deliu z města West Palm Beach na Floridě ve své stížnosti uvedl, že učitelka informatiky Rachel Raosová, která učí jeho dvanáctiletého syna, se snažila „indoktrinovat“ své žáky na střední škole Emerald Cove.

Toho se měla podle Deliua dopouštět tím, že vyvěšovala duhové vlajky, čímž podle jeho slov „propagovala homosexuální životní styl“.

Podle Deliua není postup učitelky v souladu s křesťansko-pravoslavnou vírou jeho rodiny, která považuje homosexualitu za hřích.

„Cítil jsem, že to bylo nevhodné, protože neposílám své dítě do této školy, aby se učilo homosexualitě a bylo vyučováno homosexuální hrdosti,“ řekl Deliu tento týden v televizi WPTV ve West Palm Beach, která je součástí televize NBC. „Myslel jsem si, že děti posíláme do školy, aby se naučily číst, psát a počítat.“

Vedení školy reagovalo v prohlášení, kde uvedlo, že „nekomentujeme probíhající jednání, ale těšíme se, až se ukážou fakta v tomto případu.“

Deliu dodal, že hodlá zažalovat ještě dalšího učitele, který rovněž vyvěsil duhovou vlajku ve třídě. První soudní slyšení se má konat 1. listopadu.

Republikán Ron DeSantis nyní usiluje o znovuzvolení v guvernérských volbách. Před demokratickým oponentem Charliem Cristem má náskok o 11 procentních bodů. (Hill)