Českému předsednictví v Radě EU se podařilo vyjednat dohodu o konci prodeje aut se spalovacími motory

Českému předsednictví v Radě EU se podařilo vyjednat předběžnou podobu pravidel, podle nichž by měl do roku 2035 postupně skončit prodej nových aut se spalovacími motory. Na Twitteru o tom informoval mluvčí Stálého zastoupení ČR při EU Dmitrij Černikov.

#FitFor55 | 🤝 DEAL! We have just reached a provisional political agreement between the @EUCouncil and the @Europarl_EN on the CO2 emission standards for cars and vans 🚙💨

This is the first agreed proposal from the Fit for 55 package.#EU2022CZ

— EU2022_CZ (@EU2022_CZ) October 27, 2022